Ослабление рубля будет связано с просадкой нефтегазового экспорта - Райффайзенбанк

Ослабление рубля будет связано с просадкой нефтегазового экспорта, считают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

"Рубль ослаб, покинув диапазон 60-61 руб./$1, в котором торговался в течение двух последних недель. Таким образом, траектория курса пересекла уровень 60-дневной скользящей средней (60,7 руб./$1) и вернулась в область, отражающую долгосрочный тренд на ослабление курса рубля", - констатируют эксперты.

Аналитики банка полагают, что, при прочих равных, этот тренд может сохраниться в среднесрочной перспективе за счет сдвига в балансе фундаментальных факторов.

"Поддержание ограничений на движение капитала в текущей конфигурации ограничивает возможный спекулятивный отток, что делает динамику курса менее волатильной и в большей степени зависимой от состояния торгового баланса, - указывают Чепков и Мурашов. - Основная неопределенность в ближайшие кварталы связана с графиком и масштабом эффекта от вступления в силу нефтяного эмбарго со стороны ЕС и обсуждаемого введения ценового "потолка" на российскую нефть. Вместе с продолжающимся умеренным восстановлением импорта, ожидаемое снижение поставок энергоносителей приведет к сокращению счета текущих операций".

Впрочем, эксперты Райффайзенбанка полагают, что в полной мере эффект проявится только в 1П2023. В своем обновленном прогнозе они ожидают реализацию основного потенциала для ослабления курса рубля именно в 1П2023 (63 руб./$1 на конец 2022г и 73 руб./$1 по итогам 2023г).

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