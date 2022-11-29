Вероятно продолжение роста котировок акций Bilibili в ближайшее время - BCS Express

Вероятно продолжение восходящей динамики котировок акций Bilibili Inc. в ближайшее время с достижением уровня сопротивления на 126 гонконгских долларах (HKD) - сильные квартальные показатели (3К22) с быстрорастущей базой пользователей привлекли интерес покупателей, отмечает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

Прогнозная стоимость бумаги на горизонте года составляет HKD136, что предполагает потенциал роста 38% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", - указывает аналитик инвесткомпании.

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