"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Oracle Corp. и AvalonBay Communities, а также убрав акции Advanced Micro Devices и Pinterest Inc., сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt Disney Co., Chevron Corp., BioМarin, AT&T Inc., Wholesale Club Holdings Inc., Valvoline, Trade Desk Inc., Oracle Corp. и AvalonBay Communities.

"Мы ожидаем, что в ближайшие недели будет сохраняться потенциал для продолжения "медвежьего ралли" на фоне достижения локального пика в уровне номинальных и реальных ставок. С начала года топ-10 акций США опередил S&P 500 на 11,6%. Мы решили более селективно подойти к ставке на данный тренд и сохранить опережающую динамику. Исключаем акции AMD и Pinterest, - пишут эксперты. При этом мы снижаем риск и добавляем акции Oracle, отмечаем их низкую корреляцию с общерыночной динамикой и заметное ускорение темпов роста выручки. Ожидаем сильные результаты по операционной рентабельности в результате оптимизации расходов и синергии от интеграции Cerner. Также добавляем бумаги AvalonBay, одного из крупнейших арендодателей в сегменте премиум-жилья. Считаем, что акции перепроданы. Замедление темпов роста ставки ФРС может привести к их тактической переоценке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.