Цена нефти может вырасти до $90/барр. - "Финам"

Цена нефти может подняться до $90 за баррель во время текущего восстановления, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки нефти марки Brent в начале текущей недели побывали возле отметки $81за баррель. Потом под влиянием новостного фона цена быстро отскочила наверх. Стохастик на дневном графике находится в зоне перепроданности и готов развернуться наверх, а значит, стоимость нефти может продолжить восстановление. Можно считать, что район $82,5 за баррель опять показал хорошую поддержку со стороны покупателей. Цель восстановления - достижение ближайшего уровня сопротивления на $90 за баррель", - пишет эксперт в обзоре.

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