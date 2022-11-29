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29 ноября 2022 года 15:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 15 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 15 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 11,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. 1 декабря 2022 года АФК "Система" отчитается по МСФО за III квартал 2022 года. Ожидается раскрытие информации по покупкам активов ушедших компаний, а также презентация стратегии развития эмитента на ближайшие годы, отмечают аналитики. "С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, отскочив от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 7,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 11,8 руб. риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме". АФК "Система" - российская инвестиционная компания, крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель эмитента состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и другие). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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