"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 15 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 15 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 11,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

1 декабря 2022 года АФК "Система" отчитается по МСФО за III квартал 2022 года. Ожидается раскрытие информации по покупкам активов ушедших компаний, а также презентация стратегии развития эмитента на ближайшие годы, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, отскочив от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 7,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 11,8 руб. риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания, крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель эмитента состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики (телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, лесозаготовка и лесопереработка, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы, гостиничный бизнес и другие).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.