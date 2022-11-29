S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-4010п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3920-4010 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 снова не удалось закрепиться выше 4000 пунктов, однако некоторый импульс роста могут обеспечить релизы макропоказателей (динамики ВВП и потребительской инфляции), которые ожидаются на этой неделе. Пока котировки бенчмарка могут снижаться к 100-дневной скользящей средней (проходит в диапазоне 3910-3920 пунктов), о чем также свидетельствует индикатор MACD. RSI находится в нейтральной зоне", - отмечает эксперт.

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