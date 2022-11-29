"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции НОВАТЭКа с целью 1200 руб

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1200 руб. за штуку, что соответствует росту на 12,7% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале эксперта Андраника Мановяна.

"Несмотря на текущую неопределенность с ценами, объемами переработки/экспорта нефти и газа, группа выплатила в 2022г итоговые дивиденды за 2021г и промежуточные дивиденды за 2022г в рекордном объеме 43,77 руб. и 45 руб. на акцию соответственно (дивидендная доходность за 2021г равна 6.2%). Рекомендация "держать" акции "НОВАТЭКа" отражает стабильное положение компании, но ограниченный потенциал роста (компания уже стоит дорого) и влияние санкционных рисков", - пишет аналитик.

Вместе с тем уже по итогам 2022г дивидендная доходность может быть двузначной, считает Мановян. По оценкам эксперта, дивиденды будут выплачиваться акционерам в течение всего прогнозного периода. В базовом сценарии инвесторы смогут вернуть порядка 31% от текущей стоимости акции в течение трех лет только за счет дивидендов.

ПАО "НОВАТЭК" - один из крупнейших в России независимых производителей газа. Группа также занимается переработкой газа и жидких углеводородов.

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