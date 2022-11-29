Котировки золота останутся в диапазоне $1740-1760/унц. в краткосрочной перспективе - Sber CIB

Котировки золота останутся в диапазоне $1740-1760 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Sber CIB Илья Ляпустин.

"Коррекция на рынке золота на фоне комментариев представителей ФРС оказалась временной. Золото в понедельник подешевело с $1755 до $1741 за унцию, пара EUR/USD упала с 1,041 до 1,034. Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась незначительно. Во вторник утром золото торгуется около $1750 за унцию на фоне ослабления доллара. Сегодня в США будут опубликованы индекс потребительской уверенности за ноябрь и индекс цен на жилье за сентябрь, а в Германии - индекс потребительских цен за ноябрь. Мы полагаем, что котировки золота останутся в узком диапазоне $1740-1760 за унцию в краткосрочной перспективе", - пишет эксперт.

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