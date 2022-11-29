"Финам" сохраняет рейтинг акций "Магнита" на уровне "покупать" с целевой ценой 6330 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Российский потребительский сектор с начала года чувствует себя лучше широкого рынка, чему способствует фокус на внутреннем рынке сбыта и защитные свойства тяжеловесов индекса ("Магнит", Fix Price, X5), - отмечается в материале. - Среди них выделим кейс "Магнита". Акции компании в августе восстановились к уровням начала года, в сентябре притормозили у отметки 5600 руб., после чего откатились вслед за широким рынком на фоне объявления частичной мобилизации".

Аналитики подчеркивают, что "Магнит" задерживает раскрытие результатов по аналогии со II кварталом, когда компания раскрыла финансовую отчетность на месяц позднее, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее, они ожидают хороших показателей эмитента за III квартал, учитывая сильные квартальные результаты его ближайшего конкурента, X5 Group.

"Магнит" - один из крупнейших продуктовых ритейлеров России.

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