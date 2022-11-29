Цена нефти может вернуться в диапазон $90-100/барр. в декабре 2022г - Freedom Finance Global

Цена нефти может вернуться в диапазон $90-100 за баррель Brent в декабре текущего года, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"После обвала почти до $80/барр. отскочила выше $85/барр. Цена истекающего контракта не очень показательна, в ней много спекулятивной составляющей. Стоимость январского контракта в районе $82/барр. Мы продолжаем считать, что это снижение носит неустойчивый характер и что в среднесрочной перспективе есть причины для роста цены. В Китае ослабляют коронавирусные ограничения. ОПЕК, вероятнее всего, сохранит объемы добычи на текущем уровне, а экспорт из России сократился. Возможно, до конца года снижение предложения приблизится к 1,2 млн баррелей в день. В декабре вероятно возвращение цены в диапазон $90-100/барр., поддержку ей окажет и ожидаемое повышение ставки ФРС на фоне высокой инфляции", - пишет эксперт.

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