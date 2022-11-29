"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции ВТБ с целью 0,032 руб., сообщается в аналитическом материале эксперта Артема Аутлева.

"Экономические санкции, введенные странами Запада, оказали существенное негативное влияние на российский банковский сектор, - пишет аналитик. - На фоне роста банковских ставок в марте, вызванного повышением ключевой ставки, зафиксирован обвал кредитования, а также приток в банки дорогого фондирования, что отрицательно сказалось на финансовых результатах большинства кредитных организаций. В феврале 2022г ВТБ попал под блокирующие санкции западных стран. Наши оценки предполагают получение банком рекордного убытка по итогам 2022г, но за счет планируемой консолидации с банками "Открытие" и РНКБ, а также восстановления банковского сектора РФ, в дальнейшем прогнозируется восстановление финансовых показателей ВТБ. В случае отсутствия существенных экономических и геополитических потрясений по итогам 2024г ВТБ может выйти на уровень прибыли, сопоставимый с рекордными результатами 2021г".

Оценка справедливой стоимости банка экспертом предполагает рост котировок его обыкновенных акций более чем на 80%. Бумаги ВТБ могут показать опережающее восстановление в случае улучшения геополитического фона, полагает Аутлев.

"Между тем у банка есть определенные проблемы с достаточностью капитала (нормативы выполняются только с учетом послаблений Банка России), что может ограничивать возможность выплаты больших дивидендов в ближайшие годы, также вероятна докапитализация (способна вызвать размытие доли акционеров). Кроме того, нынешняя экономическая ситуация в стране остается сложной, сохраняется высокий уровень неопределенности. Таким образом, котировки акций ВТБ могут находиться под давлением на протяжении некоторого времени", - прогнозирует стратег "Ингосстрах-Инвестиций".

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