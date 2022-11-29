Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "держать" для акций РусГидро

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "РусГидро", сообщается в комментарии.

"РусГидро" опубликовала слабые результаты по МСФО за 3К22, хуже ожиданий. В сентябре руководство эмитента объявило, что выплата дивидендов за 2022 год в связи с ростом цен на уголь представляется не оптимальной. Риск, связанный с дивидендами, является негативным для цены акций в среднесрочной перспективе. Однако мы можем увидеть дальнейший спрос на бумаги со стороны "РУСАЛа", который уже накопил 9% акций и может продолжить увеличивать свою долю. "РусГидро" не планирует проводить конференц-звонок по опубликованным результатам. Мы подтверждаем наш рейтинг "держать" по акциям компании", - отмечает аналитик Матвей Тайц.

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