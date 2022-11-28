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28 ноября 2022 года 19:03
BCS Express обновил топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express обновили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте. В него вошли Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "Мать и дитя", "Полюс" и "Татнефть". Аналитики выделяют ГК "Мать и дитя" в качестве интересной консервативной фишки с потенциалом роста. "Основной драйвер роста для компании - постепенно наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет. ГК "Мать и дитя" сильно диверсифицировала бизнес в последние годы. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию. На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка акций ГК "Мать и дитя" к 500-550 руб. за акцию", - отмечается в комментарии. Эксперты инвесткомпании по-прежнему предлагают обратить внимание на акции Сбербанка. "Уже по итогам октября Сбербанк вернулся к прибыли, заработав 122,8 млрд руб. за октябрь 2022г или более 50 млрд руб. с начала года, - констатируют в BCS Express. - Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности - это снижает риски для инвесторов. Несмотря на рост последних дней, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160-170 руб. ". По мнению стратегов, акции "ЛУКОЙЛа" остаются одними из наиболее недооцененных в российском нефтяном секторе. "Важный фактор привлекательности компании - щедрые дивиденды. "ЛУКОЙЛ" в декабре намерен выплатить совокупно 793 руб. на акцию, что соответствует около 16,9% дивидендной доходности по текущим котировкам. Во II полугодии 2022г результаты "ЛУКОЙЛа" должны ухудшиться на фоне укрепления рубля, однако, учитывая высокие цены на нефть, компания может выплатить неплохие дивиденды и в 2023г. Среднесрочный ориентир по бумаге 4750-5000 руб.", - пишут аналитики. По их оценке, акции "Полюса" интересны как ставка на рост цен на золото в среднесрочной перспективе. "Недавний импульс роста в ценах на драгметалл обеспечил выход из полугодового нисходящего тренда, - констатируют в BCS Express. - После закрепления выше $1720-1735 за унцию стартовал коррекционный откат, но среднесрочные ориентиры остались около $1800. - "Полюс" - наиболее крепкая ставка на рост золота на российском рынке. Даже с учетом санкционного давления и укрепления рубля бизнес остается устойчивым и прибыльным. На горизонте ближайших месяцев допускаем подъем акций к 7750-8250 руб.". "Акции "Татнефти" - ставка на крупные дивиденды в нефтегазовом секторе, - подчеркивается в комментарии инвесткомпании. - Компания в 2022г продолжила выплачивать дивиденды в рамках дивидендной политики, на горизонте 12 месяцев дивиденды "Татнефти" могут составить около 10-14%. "Татнефть" отличается стабильным финансовым положением - на конец I полугодия 2022г коэффициент чистый долг/EBITDA был отрицательным. В перспективе нескольких месяцев бумаги могут подняться к 440-460 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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