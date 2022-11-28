BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, ПИК-Корпорация 001Р-02, О''КЕЙ 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Долговой рынок демонстрировал умеренный оптимизм во второй половине прошлой недели. Кривая доходностей ОФЗ была стабильна, а еженедельная статистика по инфляции не давала повода для пересмотра прогнозов по ключевой ставке. В корпоративном сегменте премии за риск оставались стабильны, ограничившись незначительными разнонаправленными колебаниями. При выборе облигаций сейчас имеет смысл отдавать предпочтение бумагам с короткой дюрацией до 2,5-3 лет. Интересно смотрятся флоатеры, которые дают защиту от роста процентных ставок за счет привязки купона к рыночным индикаторам. Хорошие ставки в валюте сохраняются по замещающим бондам российских компаний", - пишут эксперты.

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