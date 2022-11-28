Индекс Мосбиржи, вероятно, останется под давлением во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение давления на индекс Мосбиржи на торгах во вторник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Ориентируемся на нижнюю границу диапазона 2150-2200 пунктов, где прослеживается локальный уровень поддержки. Помимо давления со стороны сырьевых котировок, полагаем, что в скором времени начнется коррекция рынка акций США, сопровождающаяся снижением "аппетита" к риску у инвесторов, из-за усиливающейся дивергенции индекса S&P 500 и индекса "фишек", - пишет аналитик в комментарии.

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