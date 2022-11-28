Справедливая доходность нового выпуска бондов Синара-ТМ серии 001P-03 - 11,8-11,9% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска облигаций "Синара - Транспортные Машины" ("Синара-ТМ") серии 001P-03 объемом от 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет находится на уровне 11,8-11,9% годовых, сообщается в обзоре старшего аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина.

"Синара - Транспортные Машины" планирует в конце ноября открыть книгу заявок на третий выпуск облигаций серии 001P-03 объемом от 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - пять лет, предусмотрены оферта на досрочный выкуп через три года и квартальные купоны. Премия по новому выпуску может составить 50 б.п. Сейчас бумаги эмитента серии 001Р-01 торгуются с доходностью около 10,4% годовых при дюрации 1,4 года, что соответствует премии к ОФЗ порядка 300 б.п. Доходность по "зеленым" облигациям серии 001Р-02 - 11,3% годовых при дюрации 3,1 года (премия к ОФЗ составляет также около 300 б.п.). На аналогичных уровнях торгуются бумаги других эмитентов с сопоставимыми кредитными рейтингами, - указывает эксперт. - Мы считаем, что в текущих условиях по новому выпуску должна быть предоставлена дополнительная премия, которую мы оцениваем в диапазоне 50-60 б.п. Таким образом, справедливая доходность нового выпуска, по нашей оценке, находится на уровне 11,8-11,9% годовых (с премией к ОФЗ около 350-360 б.п.).

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