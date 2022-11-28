Возможно ослабление курса рубля до 62-62,4 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровней 62-62,4 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина.

"Напомним, что между курсами доллара к рублю и юаня к рублю исторически сложилась высокая корреляция. И раньше преимущественно динамика USD/RUB определяла поведение CNY/RUB. Однако с учетом того, что сейчас российские компании активно стараются переходить на расчеты в юанях, в первую очередь за нефть и газ, ситуация разворачивается на 180 градусов. Динамика CNY/RUB все более заметно влияет на USD/RUB. Поскольку китайский юань слабеет на внешнем рынке из-за ситуации с коронавирусом в стране, рубль укрепляется против китайской валюты. Поэтому, даже несмотря на снижение цен на нефть (Brent растеряла все достижения текущего года и торгуется на минимумах с начала января), рубль относительно стабилен к доллару, - пишет эксперт. - Мы считаем, что котировки нефти марки Brent имеют потенциал снижения в диапазон $70-80 за баррель: (негативно оцениваем перспективы нефти в обозримом будущем из-за риторики о формировании довольно высокого ценового "потолка" на российскую нефть, а также риска снижения спроса на сырье со стороны Китая; кроме того, сохраняются риски рецессии в Европе и США). На этом фоне видим возможность роста курса пары USD/RUB до 62-62,4 руб./$1 в рамках текущей недели".

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