Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции UnitedHealth Group на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"29 ноября (вторник) пройдет "День инвестора". Ожидаем, что менеджмент эмитента подтвердит сильный прогноз на 2023 год по росту выручки и EPS на фоне слабых ожиданий, а также предоставит обновленную M&A стратегию", - указывают эксперты в комментарии.

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