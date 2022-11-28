S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3980-4060п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3980-4060 пунктов, считают аналитики Freedom Finance Global.

"S&P 500 по итогам прошлой недели удержался выше 4000 пунктов. В понедельник (по прошествии выходных в США и в отсутствие позитивных фундаментальных факторов) можно ожидать коррекцию. Все ключевые индикаторы указывают на локальную перекупленность рынка. Фундаментальные и технические факторы отражают сохранение "медвежьего" тренда в ближайшей перспективе", - указывают эксперты инвестиционной компании.

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