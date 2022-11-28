Существуют риски снижения индекса Hang Seng до 16000п - BCS Express

Существуют риски снижения индекса Hang Seng до уровня 16000 пунктов при сохранении негативной макросреды, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показал снижение на торгах в понедельник на фоне продолжения роста числа заболеваний COVID-19 в КНР и волны протестов против новых ограничений, которые прошли за выходные. При этом бенчмарк, как и прогнозировалось, продолжает формирование локальной коррекции, достигнув первой цели для снижения в районе 17000 пунктов. В краткосрочной перспективе возможен локальный отскок, но без позитивных драйверов и при сохранении текущей негативной макросреды есть вероятность продолжения снижения вплоть до 16000 пунктов", - пишет аналитик.

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