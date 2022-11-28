Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Paramount до $13,7

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Paramount Global с $28 до $13,7 за штуку и прогноз с "нейтрального" на "негативный" в связи с рисками сокращения телевизионных рекламных доходов на фоне дорогостоящего стратегического поворота в сторону стриминга, а также ввиду отсутствия поддержки со стороны стоимостных мультипликаторов, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Квартальные результаты оказались очень слабыми по всем ключевым показателям. Форвардный P/E у эмитента находится на отметке 14х против пятилетнего среднего 9,2х. Форвардный EV/EBITDA составляет 10,4х при среднем за пять лет на уровне 8,3х. При этом акции конкурентов WBD и FOXA оценены по этому мультипликатору в 7,1x и 6,1x соответственно. Считаем, что значительная премия в акциях компании по отношению к конкурентам и собственным средним значениям не обоснована фундаментально. Мы полагаем, что EBITDA компании в 2024 году может составить $3 млрд, а акции могут торговаться с форвардным EV/EBITDA около 8х", - указывает старший аналитик Михаил Денисламов.

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