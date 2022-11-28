Вероятна боковая динамика на рынке ОФЗ на текущей неделе - Инвестбанк Синара

Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций на текущей неделе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты отмечают, что интерес представляют параметры аукционов по размещению ОФЗ (вторник) и, конечно же, результаты самих аукционов (среда). Кроме того, указывают эксперты в комментарии, инвесторы обратят внимание на данные по недельной инфляции в РФ.

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