"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $66

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целевой ценой $66 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,28%, стоп-приказ: $60,65, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты указывают, что после отчетности за III квартал последовал разворот нисходящего движения, а также зарождение восходящего тренда, который может сохраниться до публикации следующей отчетности.

"С технической точки зрения локальная восходящая тенденция продолжается. Следующий импульс выведет цену на новый максимум. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $60,65 риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,62", - отмечают аналитики инвесткомпании.

The Coca-Cola Company - американская компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

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