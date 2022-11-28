"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Акрона с целью 20000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Акрон" с целью 20000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: 17000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что правительство увеличило квоту на экспорт азотных удобрений на 750 тыс. тонн. "Акрон", по их мнению, может стать одним из бенефициаров данного решения.

"С точки зрения технического анализа цена акции сформировала среднесрочный восходящий тренд и находится у сильного локального уровня сопротивления. При пробитии появляется потенциал для дальнейшего роста. Идея на рост бумаги с целью 20000 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17000 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают стратеги "Финама".

"Акрон" - ведущий вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK в России, входит в десятку мировых лидеров по производственным мощностям NPK.

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