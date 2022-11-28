Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги НОВАТЭКа, X5, Сургутнефтегаза и Сбербанка - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на российские бумаги хорошим соотношением риска и доходности: "НОВАТЭКа", X5 Retail, "Сургутнефтегаза" и Сбербанка, отмечается в комментарии портфельного менеджера УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирины Прохоровой.

Говоря о "НОВАТЭКе", аналитик допускает, что реализация проекта "Южного потока" может привести к коррекции в ценах на СПГ, но они, скорее всего, останутся на повышенных уровнях продолжительное время ввиду сохраняющейся высокой геополитической напряженности. Весомый вклад в таких условиях, по мнению Прохоровой, в финансовые результаты с 2024 года будет вносить проект "Арктик СПГ 2".

"Недооценка бумаг X5 Retail Group обусловлена "депозитарной" формой владения и зарубежным местом прописки компании, - подчеркивается в комментарии. - Бизнес ритейлера остается в отличном состоянии. Когда ситуация с выплатой дивидендов разрешится, инвесторы существенно пересмотрят свое отношение к эмитенту".

Потенциалом роста на среднесрочном горизонте так же обладают, по мнению Прохоровой, привилегированные акции "Сургутнефтегаза". "Скорее всего, валюта депозитных вкладов компании осталась прежней, - полагает эксперт. - Если рубль продемонстрирует слабость в ближайшие годы, инвесторов будет ждать щедрая дивидендная доходность. При этом варианты различных сценариев с перспективами денежной кубышки все равно не оправдывают текущий дисконт к другим бумагам сектора".

Двузначная дивидендная доходность высоковероятна для акционеров Сбербанка уже по итогам следующего года, считает аналитик, если динамика кредитования и просроченной задолженности сохранится. При этом поддержкой темпам роста кредитования будут выступать ухудшившиеся перспективы привлечения зарубежного финансирования крупными субъектами российской экономики.

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