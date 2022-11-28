Возможен рост индекса Мосбиржи к 2400п в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Возможен рост индекса Мосбиржи к уровню 2400 пунктов в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"После небольшой коррекции рынок более четко обозначил границы текущего боковика в диапазоне 2160-2250 пунктов, - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. - Ждем на этой неделе продолжение консолидации в диапазоне 2160-2250 пунктов по индексу Мосбиржи. Среднесрочно ждем продолжения роста рынка ближе к 2400 пунктов. Росту должны будут поспособствовать две вещи: - свежие дивиденды от "Роснефти", "Лукойла" и ряда других эмитентов. Основной дивидендный поток придётся на середину января 2023; - а также сильные отчеты Сбера, который занимает почти 15% индекса и вернулся к ежемесячной публикации отчетов. Раньше банк традиционно публиковал ежемесячные отчеты в 12-15 числах месяца".

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