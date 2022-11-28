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28 ноября 2022 года 13:37
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Северстали с целью 752 руб
"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Северстали" с целевой ценой 752 руб. за штуку, сообщается в материале аналитика Антона Старцева. "Международные санкции в этом году фактически остановили поставки в Европу, на которые ранее приходилось не менее четверти выручки компании. Как следствие, можно ожидать сокращения выручки и показателей рентабельности "Северстали". В базовом сценарии мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе компания сможет создавать положительный денежный поток для акционеров, но рентабельность по EBITDA окажется ниже средних исторических значений. Наша оценка справедливой стоимости "Северстали" предполагает целевую цену 752 руб. за акцию, на 5% ниже текущей рыночной цены", - пишет эксперт. ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стального проката, стальных полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции с активами преимущественно на территории РФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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