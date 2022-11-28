"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Северстали с целью 752 руб

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Северстали" с целевой ценой 752 руб. за штуку, сообщается в материале аналитика Антона Старцева.

"Международные санкции в этом году фактически остановили поставки в Европу, на которые ранее приходилось не менее четверти выручки компании. Как следствие, можно ожидать сокращения выручки и показателей рентабельности "Северстали". В базовом сценарии мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе компания сможет создавать положительный денежный поток для акционеров, но рентабельность по EBITDA окажется ниже средних исторических значений. Наша оценка справедливой стоимости "Северстали" предполагает целевую цену 752 руб. за акцию, на 5% ниже текущей рыночной цены", - пишет эксперт.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стального проката, стальных полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции с активами преимущественно на территории РФ.

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