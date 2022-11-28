"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baidu на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ с целевыми ценами HKD 110 и $117 на ноябрь 2023 года, что отражает потенциал роста на 19% и 21% соответственно, сообщается в материале инвесткомпании.

"Фундаментально акции Baidu остаются одним из наиболее интересных вариантов на HKEX: несмотря на жесткие локдауны, бизнес компании показывает устойчивость в 2022 году за счет нерекламных статей, в частности облачного бизнеса. Тем не менее ограничения в стране приняли затяжной характер, в связи с чем потенциал основного бизнеса Baidu уже который квартал под давлением. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на кейс компании, но отмечаем, что без структурного изменения политики КНР в области COVID-19 рассчитывать на масштабный рост капитализации довольно тяжело", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой, аналогом Google.

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