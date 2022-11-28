Акции Hewlett Packard, NetApp и Salesforce будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Hewlett Packard Enterprise, NetApp Inc. и Salesforce Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Производитель IT-решений для бизнеса Hewlett Packard представит квартальную отчетность во вторник, 29 ноября. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,33 по сравнению с $1,52 за аналогичный период прошлого года. За 90 дней оценка EPS сократилась с $0,58 до $0,56. В пятницу бумаги выросли на 0,2%. Котировка - $15,8. При прорыве $16, цель - $17", - указывает эксперт.

Поставщик сервисов для управления клиентскими данными и их хранения NetApp представит квартальную отчетность также во вторник. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $0,7 по сравнению с $1,17 за аналогичный период прошлого года, - констатитует Холоденко. - В пятницу бумаги не изменились. Котировка - $74,7. Акции прорвали сопротивление $73,4. Цель при позитивном раскладе - уровень $78".

Поставщик CRM-систем Salesforce представит квартальную отчетность в среду. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,21 по сравнению с $1,27 за аналогичный период прошлого года. "В пятницу бумаги выросли на 0,7%. Котировка - $153,4. Бумаги уперлись в 50-дневную скользящую среднюю, при прорыве могут устремиться к $165", - прогнозирует аналитик BCS Express.

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