Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60,5-61,5 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 60,5-61,5 руб./$1 на текущей неделе: после уплаты в понедельник налога на прибыль ноябрьский налоговый период завершится, и на этом фоне рубль в дальнейшем может тяготеть к умеренному ослаблению, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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