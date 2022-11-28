Возможна повышенная волатильность на рынке нефти в ближайшие недели - "Солид Брокер"

Возможна повышенная волатильность на рынке нефти в ближайшие недели, считают аналитики "Солид Брокер".

"Мировые цены на нефть в понедельник утром падают примерно. Рынки реагируют на ситуацию с коронавирусом в Китае и решение США ослабить санкции против Венесуэлы. Стоит отметить, что все эти события происходят аккурат перед введением "потолка" цен на российскую нефть. Глобально на спрос в первую очередь влияет Китай, и если там правительство решит отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19, то для рынка нефти это будет большим позитивом, чем снятие санкций с Венесуэлы. Тем не менее решение США о снятии санкции является игрой против ОПЕК+. Поэтому сейчас условно "мяч" на стороне ОПЕК+. В целом возможно продолжение повышенной волатильности на рынке нефти в ближайшие недели", - отмечают эксперты в обзоре инвестиционной компании.

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