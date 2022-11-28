Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника снижением на 0,5-1,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник со снижения в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2165-2185 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия открытия индекса Мосбиржи с серьезным спадом. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к ближайшему значимому "круглому" уровню 2150 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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