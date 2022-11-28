Сильное ослабление рубля пока маловероятно - "Алор Брокер"

Сильное ослабление рубля по отношению к доллару США в ближайшее время маловероятно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль потерял поддержку со стороны налогового периода, и, надо сказать, на налоговом периоде он выступил довольно слабо. Мы не исключали прокола парой доллар/рубль сильной поддержки на уровне 60 руб./$1, но она даже не стала тестировать отметку на прочность. Однако сильной девальвации российской валюты не ждем, пока спрос и предложение валюты находятся в равновесии", - отмечает эксперт в комментарии.

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