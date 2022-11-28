Главные события недели - Sber CIB

Ожидается выход отчета по рынку труда в США за ноябрь, а также ноябрьского индекса деловой активности в Китае на текущей неделе, "РусГидро" представит результаты по МСФО за девять месяцев 2022 года, отмечают аналитики Sber CIB .

28 ноября:

- Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа за ноябрь;

- Результаты "РусГидро" за девять месяцев 2022 года по МСФО.

29 ноября:

- ИПЦ в Германии в ноябре;

- Индекс доверия потребителей от Conference Board в ноябре;

- Индекс потребительского и делового доверия в еврозоне в ноябре.

30 ноября:

- ИПЦ в еврозоне в ноябре;

- Доклад о социально-экономическом положении в России;

- Индексы деловой активности (PMI) в Китае в ноябре;

- Динамика занятости вне сельского хозяйства США от ADP в ноябре;

- Безработица в Германии в ноябре;

- Количество вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за октябрь.

1 декабря:

- Индексы деловой активности (PMI) в США, Китае и России за ноябрь;

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за октябрь;

- Безработица в еврозоне за октябрь.

2 декабря:

- Отчет по рынку труда США за ноябрь;

- ИЦП в еврозоне за октябрь;

- Сальдо торгового баланса в Германии за октябрь.

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