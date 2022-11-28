Вероятно нейтральное движение на рынке акций РФ в ближайшее время - BCS Express

Вероятно сохранение нейтрального движения на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рынок по-прежнему находится в состоянии боковика, консолидируется без выраженной динамики. Спад оборотов сам по себе снижает активность внутридневных трейдеров, что приводит к падению амплитуды колебаний. Это временное явление. По индексу Мосбиржи техническая картина никак не меняется. Параметры бокового коридора остаются актуальными: снизу область поддержки расположена в районе 2080-2120 пунктов, сверху граница торгового диапазона находится на 2250 пунктах. О новой устойчивой тенденции можно будет рассуждать лишь при пробое этих рубежей. А пока же подтверждаем преимущественно нейтральный краткосрочный взгляд", - пишет аналитик в обзоре.

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