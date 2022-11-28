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28 ноября 2022 года 09:05
Вероятно нейтральное движение на рынке акций РФ в ближайшее время - BCS Express
Вероятно сохранение нейтрального движения на российском рынке акций в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Рынок по-прежнему находится в состоянии боковика, консолидируется без выраженной динамики. Спад оборотов сам по себе снижает активность внутридневных трейдеров, что приводит к падению амплитуды колебаний. Это временное явление. По индексу Мосбиржи техническая картина никак не меняется. Параметры бокового коридора остаются актуальными: снизу область поддержки расположена в районе 2080-2120 пунктов, сверху граница торгового диапазона находится на 2250 пунктах. О новой устойчивой тенденции можно будет рассуждать лишь при пробое этих рубежей. А пока же подтверждаем преимущественно нейтральный краткосрочный взгляд", - пишет аналитик в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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