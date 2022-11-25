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25 ноября 2022 года 18:38
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Palo Alto
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Palo Alto Networks c целевой ценой $221,40 за штуку на конец 2023 года и потенциалом роста 27,9%, говорится в материале инвесткомпании. "Акции Palo Alto выглядят лучше рынка на протяжении 2022 года, и мы полагаем, что эта тенденция получит продолжение. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы компании как на краткосрочном горизонте, так и на долгосрочном. Отчет Palo Alto за 1 кв. 2023 ф. г. задал сильный старт для нового финансового года. Ключевые показатели превысили рыночные ожидания и собственные прогнозы компании. Опираясь на результаты отчета, Palo Alto повысила прогнозы по всем ключевым показателям на конец 2023 ф. г., что вселяет оптимизм", - отмечает аналитик Ксения Лапшина. Palo Alto Networks - американская компания, глобальный лидер в области информационной безопасности по размеру выручки, количеству клиентов и капитализации. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и специализированное ПО для служб безопасности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PALO/ALTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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