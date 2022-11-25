Сильная отчетность за 3К22 окажет краткосрочную поддержку акциям Meituan - Инвестбанк Синара

Сильная финансовая отчетность за 3К22 окажет краткосрочную поддержку акциям Meituan, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

"Согласно опубликованным сегодня финансовым результатам за 3К22, выручка Meituan составила CNY62,62 млрд ($8,74 млрд) при консенсус-прогнозе рынка в CNY62,38 млрд. Мы позитивно оцениваем вышедшую отчетность и считаем, что она окажет поддержку котировкам акций Meituan в краткосрочной перспективе. Вместе с тем продолжающееся распространение COVID в Китае создает проблемы для гостиничного и туристического бизнеса, особенно с сентября, когда вспышки сильно затронули некоторые притягательные для туристов города, и это может оказать негативное среднесрочное влияние на бумаги эмитента", - пишет эксперт.

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