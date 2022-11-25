"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 23,68 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 23,68 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,35%, стоп-приказ: 20,98 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания продолжает консервативно подходить к управлению своей "кубышкой", и этот фактор вместе с вероятным убытком по итогам года привел к слабому перформансу акций нефтяника с начала года, - отмечают аналитики. - Однако в настоящий момент падение, на наш взгляд, является избыточным. Обыкновенные акции компании продолжают оставаться ставкой на возможное распечатывание "кубышки" с вероятной инвестиционной программой в нескольких вариантах".

"С технической точки зрения после отскока от нижней границы диапазона цена взяла курс к верхней границе с целью 23,682 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 20,98 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09", - указывают эксперты "Финама".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в России. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Ключевые активы и месторождения расположены в Западной Сибири.

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