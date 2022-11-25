S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4000-4085п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4000-4085 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Позитивный настрой типичен для последней недели ноября. Сезонность стала дополнительным фактором поддержки роста акций наряду со снижением доходности казначейских облигаций, ослаблением доллара и лидирующими позициями крупных компаний. Вместе с тем "индекс страха" VIX отошел от пиковых значений, наблюдавшихся в последние месяцы. Доходность индекса Dow Jones на данный момент выше, чем у S&P500. Все основные факторы - линия тренда, скользящее среднее, фундаментал - указывают на продолжение нисходящего тренда в ближайшей перспективе", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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