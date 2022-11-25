"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Capri Holdings с целью $47,3 за штуку" с горизонтом 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $55,7, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Учитывая снижение потребительской активности в развитых странах, эксперты полагают, что спрос на люксовые товары будет снижаться. Подобная тенденция, соответственно, будет оказывать давление на котировки бумаг компании.

"С точки зрения технического анализа акции находятся в верхнем пределе бокового коридора. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $55,7 риск на портфель составит 0,21%", - указывают аналитики "Финама".

Capri Holdings - интернациональная компания, которой принадлежат бренды Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.