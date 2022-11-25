Объявленные дивиденды могут стать драйвером для роста акций электросетевых компаний РФ - "Солид Брокер"

Объявленные дивиденды могут стать хорошим драйвером для умеренного роста акций электросетевых компаний РФ в ближайшее время, говорится в комментарии инвесткомпании "Солид Брокер".

Аналитики напоминают, что в пятницу, 25 ноября, состоятся заседания советов директоров по дивидендам у ряда электросетевых компаний РФ.

"Компании лишь один раз ("Ленэнерго" ни разу) прибегали к практике промежуточных дивидендов в 2019 году, однако тогда очевидной логики в этом не было, - указывают эксперты. - Возможно, материнская компания "Россети-ФСК" захотела "поднять" денежные средства со своих дочек для дополнительного финансирования реорганизации, например, выкупов акций у несогласных. Решение, как мы видим, не массовое, заседания СД только у самых прибыльных представителей отрасли. На наш взгляд, сектор не представляет особого интереса, но объявленные дивиденды могут стать хорошим драйвером для умеренного роста в ближайшее время. Например, по "префам" "Ленэнерго" мы ожидаем 15,76 рубля, что дает потенциальную доходность в 11,5%".

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