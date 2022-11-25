Явных сигналов для направленного движения индекса Мосбиржи пока нет - "Финам"

Явные сигналы для направленного движения индекса Мосбиржи в текущий момент отсутствуют, говорится в комментарии аналитика "Финама" Зарины Саидовой.

"С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи "застрял" в краткосрочном боковике и никак не оторвется от технически значимого уровня в 2210 пунктов. На данный момент показания индикаторов носят смешанный характер, и явные сигналы о направленном движении отсутствуют", - указывает эксперт инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.