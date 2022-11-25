Акции Интер РАО остаются одними из фаворитов сектора электрогенерации РФ - Sber CIB

Акции "Интер РАО" остаются одними из фаворитов в секторе электрогенерации на российском рынке, прогнозная стоимость бумаги составляет 5,68 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале Sber CIB.

"Интер РАО", наряду с "Энел Россия", остается фаворитом в секторе электрогенерации и обладает наибольшим потенциалом роста цены акций. Полагаем, что ожидаемое снижение EBITDA эмитента в 2022-2024 гг. вряд ли ощутимо повлияет на инвестиционную привлекательность компании. Одним из ключевых факторов роста остается возможное приобретение активов уходящей из России Fortum, - пишут эксперты инвестбанка. - "Интер РАО" - самая дешевая компания в секторе, у нее отрицательный мультипликатор EV/EBITDA, поскольку рынок игнорирует наличие огромной "подушки" денежных средств и учитывает в оценке дисконт за пониженную долю прибыли, направляемую на дивиденды: 25% против 50% в среднем по отрасли. Тем не менее модель оценки эмитента (50% по методу дисконтирования денежных потоков плюс 50% по методу дисконтирования дивидендных выплат), которая учитывает в том числе размер дивидендов, показывает, что у компании есть потенциал роста цены бумаги более 70% относительно текущих уровней".

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