Возможно ослабление рубля до 60,75 руб./$1 к вечеру пятницы - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно ослабление курса пары доллар/рубль до уровня 60,75 руб./$1 к окончанию торговой сессии в пятницу в связи с прохождением пика ноябрьского налогового периода и в преддверии выходных, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.