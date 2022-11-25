"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с прогнозной стоимостью $75,24 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Индексный фонд компаний американского потребительского сектора вторичного спроса, который за последние 10 лет показал высокие темпы роста на растущей экономике, за год просел почти на 30% на фоне ухудшения макропоказателей США. Фонд IYC предлагает инвестиции в порядка 170 компаний потребительского сектора, котировки акций которых могут вернуться к опережающему росту при стабилизации экономики США, смягчении политики ФРС и обуздании инфляции", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

Биржевой фонд iShares U.S. Consumer Discretionary ETF отслеживает индекс Russell 1000 Consumer Discretionary 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. В индекс входят средние и крупные по капитализации американские компании потребительского сектора вторичного спроса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.