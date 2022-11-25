Курс рубля, скорее всего, ослабнет до 64-66 руб./$1 к концу 2022г - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля, скорее всего, ослабнет до уровней 64-66 руб./$1 к концу текущего года (базовый сценарий - ближе к верхней границе диапазона) из-за снижения профицита торгового баланса, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Будущее объемов российского нефтяного экспорта играет принципиальную роль в том, каким будет сальдо торгового баланса в 2023 году. В этом контексте эффект стартующего в декабре эмбарго ЕС на российскую нефть, а в феврале и на российские нефтепродукты играет наиважнейшую роль. Однако последствия этого мы сможем оценить скорее ближе к середине или к концу 2К23. Не менее важным является и вопрос по какой цене российскую нефть будут покупать третьи страны, - пишет эксперт в обзоре. - В текущей ситуации риски смещены в сторону снижения объемов экспортных поставок российских энергоносителей. Эти риски определяются не только эмбарго ЕС на покупку российской нефти и довольно комфортным, как это представляется сейчас, будущим ценовым потолком, но и рисками глобального замедления спроса, которые исходят из рецессии в Европе, возможной рецессии в США, а также существенного потенциального риска замедления экономики Китая. Между тем наблюдаются объективные сигналы восстановления импорта в РФ. Поэтому сохраняем в перспективе 2023 года ожидания сокращения профицита торгового баланса, играющего ключевую роль в динамике курса рубля в условиях сохраняющихся ограничений на движение капитала".

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