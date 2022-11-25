ЦБР может понизить ставку на заседании в декабре 2022г - Инвестбанк Синара

Банк России может понизить ключевую ставку по итогам заседания 16 декабря 2022 года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Повышенные инфляционные ожидания населения и подросшие ценовые ожидания предприятий создают условия для того, чтобы регулятор занял более жесткую позицию по вопросу процентной ставки. Впрочем, важно рассматривать и помесячные данные о фактической инфляции, которая сейчас находится на низком уровне. Мы полагаем, ЦБ РФ может в последний раз понизить ключевую ставку на декабрьском заседании, а в 2023 году перейти к ужесточению монетарных условий", - пишут эксперты в комментарии.

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