"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $35,6 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Разработки в области геномики способны стать трансформационными в лечении рака и множества редких наследственных заболеваний, а иммунология в последние годы стала особенно актуальным направлением медицины в силу пандемии коронавируса. Инструмент iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF позволяет вложиться в столь интересный сегмент, при этом после резкой просадки за последний год бумага стала выглядеть весьма недооцененной с фундаментальной точки зрения", - отмечает аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии. По состоянию на ноябрь 2022 года в состав портфеля ETF входят акции 43 эмитентов, плата за управление - 0,47%.

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