"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 3200 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость бумаг TCS Group на уровне 3200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"TCS Group возобновила частичное раскрытие информации и отчиталась о финансовых результатах за 3К22. После публикации отчетности котировки бумаг эмитента потеряли более 4,5%, но затем участники рынка выкупили половину просадки. Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сохраняем целевой ориентир в 3200 рублей. Несмотря на возникшие трудности, рост бизнеса продолжается. Ждем от компании сильных результатов за 4К22 и полного раскрытия отчетности по итогам года", - пишут эксперты.

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