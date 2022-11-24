BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Мосбиржи

BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 140 рублей за штуку на горизонте года на фоне опубликованных финансовых результатов эмитента за третий квартал 2022 года по МСФО, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперты отмечают сильную динамику прибыли, несмотря на непростой 2022 год, и считают бумаги "Московской биржи" ставкой на устойчивость.

"Мы полагаем, что Мосбиржа может возобновить выплаты дивидендов в следующем году, но придерживаемся консервативной оценки на уровне 40% в 2022 году и 60% в 2023-2024 гг. На недавней телеконференции менеджмент обсуждал перспективы дивидендов за 2022 год, которые будут зависеть от регуляторных норм, импортозамещения, программы капзатрат, возможных сделок M&A, а также от того, что сейчас Мосбиржа не может переносить денежные средства от Национального расчетного депозитария на уровне группы. На наш взгляд, возобновление выплаты дивидендов повысит интерес к акциям компании", - указывают аналитики в комментарии.

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